Verlichte tractoren rijden niet door de straten van Drimmelen en Prinsenbeek deze winter

Tractors by Night, de stoet met verlichte tractoren door de gemeente Drimmelen, is al jaren een begrip in de regio. Vorig jaar gaf agro toeristische vereniging Vrienden van D'n Amerkant te kennen te willen stoppen met het evenement. Toch reed er begin 2020 weer een verlichte tractorenstoet door de Drimmelense dorpen. De Eerste Drimmelense Tractoren Oldtimer Vereniging (EDTOV) had het organisatiestokje overgenomen.

Begrip voor besluit

Een tweede editie zit er begin 2021 niet in voor de EDTOV. Bestuurslid Thijs Jansen: ,,We hebben de stekker er vorige week uitgetrokken. De gemeente Drimmelen heeft aangegeven dat wij als organisatie aansprakelijk zijn voor elke persoon langs de route staat. Dat is een verantwoordelijkheid die wij niet willen dragen.”

De organisatie vindt het jammer dat ze de optocht een jaar moet overslaan, maar volgens Jansen is er vanuit deelnemers enkel begrip voor het besluit. ,,Iedereen snapt wel dat we die aansprakelijkheid niet op ons willen nemen.”

Vorig jaar reden er 43 voertuigen mee door de gemeente Drimmelen. Jansen: ,,We pakken de draad volgend jaar sowieso weer op en hopen begin 2022 met minstens zoveel voertuigen weer door de gemeente te rijden.”

‘Niet te doen’

Ook de lichtjesstoet door Prinsenbeek is afgelast. Die rijdt normaal gesproken op de laatste zaterdag van december door het dorp, met aansluitend de lampionnenoptocht van WinterWonderBeek.

,,We hebben overleg gehad met de organisaties van de verlichte tractoroptochten in Drimmelen en Sprundel en zijn allemaal tot de conclusie gekomen dat het met corona niet te doen is”, zegt Wim Renne van de Beekse organisatie.

Volgens hem is dit de tijd om de knoop door te hakken, omdat de echt fanatieke deelnemers in oktober al beginnen met het aankleden van hun rijdende creatie. ,,Het is zonde als ze er veel tijd en werk insteken en we het alsnog afblazen, terwijl nu eigenlijk al duidelijk is dat we de veiligheid van zowel deelnemers als publiek niet kunnen garanderen.”

Een streep verf

Volgens Renne had ie nog de suggestie ontvangen om langs de route om de twee meter een streep verf te zetten, zodat publiek ruim uit elkaar zou kunnen gaan staan. ,,Maar dat is gekkenwerk. Onze route is slechts 5 kilometer, heel kort als je weet dat ze in Drimmelen 35 kilometer rijden. Maar ook bij 5 kilometer is het al niet te doen om om de twee meter een streep te zetten. En wie gaat dat handhaven?”

Ook in Prinsenbeek gaan ze ervoor volgend jaar wel weer een lichtjesstoet te houden. Renne: ,,Een onderbreking van één jaar door overmacht, dat gaat niet het einde van dit evenement zijn.”

