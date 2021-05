Verkrachter dreef vrouw vijver Van Sonsbeeckpark in: vier jaar cel en tbs met dwang

BREDA - De beruchte Bredase zedendelinquent J.B. (28) is vanmorgen door de rechtbank in Breda veroordeeld tot vier jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het meermaals verkrachten van een 24-jarige vrouw in het Bredase Van Sonsbeeckpark in 2017.

Het is de derde verkrachting waarvoor B. is veroordeeld. De rechtbank spreekt van een ‘zeer brute verkrachting’ die ‘grote gevoelens van onveiligheid in de samenleving’ heeft veroorzaakt, in het bijzonder bij vrouwen om in het donker alleen over straat te gaan’.

B. ging bij de verkrachting zeer berekenend te werk: hij verkrachtte het slachtoffer bijna twee uur lang meerdere malen op verschillende manieren en dwong haar daarna tot tweemaal toe de parkvijver in om zo sporen te wissen, ook van binnen. Toch werd DNA op de sluiting van de BH van het slachtoffer aangetroffen.

Emoties

Samen met andere bewijzen zoals bepaalde kenmerken van de dader en zijn typische ‘werkwijze’, heeft de rechter er daarom geen twijfel over dat de ontkennende B. ook deze verkrachting op zijn geweten heeft. Het slachtoffer was bij de uitspraak aanwezig en was zichtbaar geëmotioneerd. De dader en zijn raadsman lieten zich niet zien. De verwachting is dat zij in hoger beroep gaan tegen het vonnis.

B. had een week na de verkrachting ook nog de overbuurvrouw van zijn moeder neergestoken in de Merwedestraat in Breda waarna hij door mensen uit zijn eigen wijk Westeinde en de wijk Tuinzigt werd opgejaagd en uiteindelijk door de politie werd ingerekend. B. is voor deze steekpartij al eerder in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar cel en tbs, zodat hem nu in feite een dubbele tbs boven het hoofd hangt. Er loopt nog een cassatieverzoek tegen het vonnis van de steekpartij.

Veertienjarig meisje

B., die altijd alle misdrijven heeft ontkend, stond ten tijde van het plegen van de misdrijven nog onder toezicht van de reclassering. Hij was net uit de instelling voor jeugd-tbs vanwege onder meer twee eerdere verkrachtingen die hij in Breda had gepleegd, waarbij onder meer een 14-jarig meisje slachtoffer werd. De rechter meldde dat naast de gruwelijke aard van de verkrachting in het park én het bewijs, ook B's strafblad en zijn laconieke proceshouding een rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het vonnis.