Verkouden verdachten niet welkom bij rechtbank: ‘Veiligheid prevaleert boven twijfel’

Al is dat bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, midden in crisisgebied, nog amper het geval. ,,We trekken het nog. Dat is niet alleen fijn voor de rechtbank zelf, maar ook voor rechtzoekenden.”

In de stem van Angela Martens, woordvoerder van de rechtbank in Breda, klinkt nog geen alarm door: ,,Er valt wel eens een zitting uit omdat externe partijen ziek zijn. Maar aanpassing van het zittingen-schema is nog niet nodig. Ons uitgangspunt is dat we de gezondheid van de medewerkers borgen door de RIVM-aanwijzingen te volgen. En tegelijk willen we ervoor zorgen dat zittingen zo veel mogelijk doorgaan.”

Ook verdachten van strafbare feiten die ziek zijn of de bekende verschijnselen hebben, zijn niet welkom. Als ik een logeerpartijtje in de cel riskeer, dan zeg ik: ‘Sorry, ik voel me niet helemaal lekker’.

,,Wat voor iedereen van toepassing is, geldt ook voor verdachten. Veiligheid staat voorop en prevaleert boven mogelijke twijfel.”

Wordt dat medisch gecontroleerd?

,,Ook hier gelden dezelfde richtlijnen als voor iedere burger. Niet iedereen met ziekte-verschijnselen wordt getest. Wij kunnen mensen niet verplichten naar de rechtbank te komen als ze gezondheidsklachten hebben.” Met enige ironie: ,,Het is niet de bedoeling dat de rechtbanken de regels van het RIVM gaan overtreden.”

Kritische processen

Natuurlijk merkt ook het Openbaar Ministerie de gevolgen van het corona-virus, beaamt woordvoerder Martine Pilaar in Breda. ,,Meer medewerkers dan doorgaans hebben zich ziek gemeld of kunnen niet komen vanwege klachten.” Maar de stormbal is nog niet gehesen. Officieren van justitie staan niet alleen op zittingen Ze draaien ook allerlei (piket-)diensten. Daarin zijn ze uitwisselbaar. ,,Er zijn nog geen zittingen geannuleerd wegens ziekmeldingen van officieren. Wel merken we dat zaken worden aangehouden, omdat verdachten vanwege verkoudheidsverschijnselen niet komen opdagen.”