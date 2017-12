Verkoop stadion NAC van de baan

Samen op zoek naar verbeelding in een Zunderts bos

18:34 ZUNDERT - Het was een soort nieuwsgierigheid die Madeleine Jansen dreef. Daar liep ze, helemaal alleen in het Sterrebos bij de Abdij Maria Toevlucht in Zundert. ,,Een heel klein bos", lacht ze. Ze dacht: ,,Zou zo'n bos, als ik er een jaar lang rondliep, mij blijven inspireren?" Ze pakte haar schildersspullen en nam -in deeltijd- een jaar lang haar intrek in een atelier bij de abdij.