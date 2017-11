Verkoop stadion aan NAC lijkt de beste oplossing

De gemeente wil van het Rat Verlegh Stadion af om van de verstrengeling met NAC af te komen. Maar wie koopt zo'n stadion? Voor een particuliere partij is het vooral interessant als er waarde aan toegevoegd kan worden, want alleen de huurpenningen van NAC zijn onvoldoende garantie voor een investeerder.

Voor de zomer bleek dat een aantal partijen zich had gemeld bij de gemeente. Die stelden als voorwaarde dat er een winkelcentrum bij het stadion ontwikkeld mag worden.

Huiverige gemeenteraad

Vrijwel de hele gemeenteraad toonde zich zeer huiverig over het winkelplan, omdat de vorige retailuitbreiding bij NAC (Stada Stores) menig ander winkelcentrum in Breda in de problemen bracht. Bovendien staat de lange termijn-visie van de gemeente geen extra winkels toe in het gebied. Toch stemde een raadsmeerderheid er mee in dat het college ging praten met de marktpartijen, mede omdat er geen alternatieven leken te zijn.

Bescheiden huur

Maar nu meldt dus ook NAC zich. Dat gebeurt via de Stichting Rat Verlegh Stadion, die gefinancierd wordt door de grootaandeelhouders van NAC. Hoewel het niet uitgesloten is dat er ook plannen zijn voor buiten het stadion, lijkt het de aandeelhouders toch vooral te gaan om het stadion zelf. Hun primaire doel is dat NAC de regie over het stadion krijgt én dat de huisvestingslasten omlaag gaan. Kortom: de aandeelhouders kopen het stadion, vragen NAC een bescheiden huur, waardoor hun andere eigendom (de club) een financieel meer solide positie krijgt.

Met dat laatste wordt aan een belangrijke doelstelling van de gemeente voldaan. Ook die wil dat verkoop van het stadion er aan bijdraagt dat het voortbestaan van de club veilig(er) wordt gesteld. De gemeente weegt immers het maatschappelijk belang van NAC mee: de grote aanhang, de traditie en de naamsbekendheid voor Breda.

Twee vliegen in één klap

Met de verkoop aan NAC kan de gemeente twee vliegen in één klap slaan: de lasten van de club gaan naar beneden én de discussie over extra winkels (waar ook maatschappelijk de nodige weerstand tegen is) kan de ijskast in.

Eén van de kandidaat-kopers (Westpoort Vastgoed) lijkt aan te voelen dat NAC nu de grote kanshebber is. Arie Roobol van Westpoort opperde maandag dat de winkels ook wel los van de aankoop van het stadion ontwikkeld kunnen worden.

Verlies nemen

Door het stadion aan NAC te verkopen, brengt het waarschijnlijk minder op dan als het aan een commerciële partij verkocht wordt. Maar het college heeft al aangegeven bereid te zijn een verlies te nemen ten opzichte van de boekwaarde. (De gemeente kocht het stadion in 2003 voor 15,7 miljoen euro. Onduidelijk is of dat ook de boekwaarde is.)