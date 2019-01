Verkoop oude postkantoor in Breda uitgesteld

BREDA - De verkoop van het oude postkantoor aan de Oude Vest in Breda is uitgesteld. “De gesprekken lopen langer dan verwacht,” bevestigt een woordvoerster van WonenBreburg, de eigenaar van het gebouw.

In augustus was de verwachting nog dat in november duidelijk werd wie het gebouw zou gaan kopen en wat er mee gaat gebeuren. Die duidelijkheid blijft voorlopig uit. “We verwachten nu er voor de zomer wel uit te zijn,” aldus de woordvoerster, die verder niet in gaat op vraag waarom de gesprekken langer duren.

WonenBreburg heeft begin 2018 een tender voor de verkoop van het oude postkantoor/KPN-gebouw uitgezet. Van de circa tien partijen die daar op hadden gereageerd waren er in augustus nog vier over. Volgens goed ingevoerde bronnen in de vastgoedwereld is daar ook een winnaar uit gekomen, maar zijn de gesprekken met die partij uiteindelijk vastgelopen en wordt nu met de nummer twee verder gepraat.

Een aantal zaken omtrent het gebouw zijn wel al bekend. Duidelijk is dat in een deel van het gebouw woningen komen. Daarvan moet weer 20 procent in de sociale huursector vallen. WonenBreburg wil die woningen zelf gaan verhuren. Ook is duidelijk dat in elk geval op de begane grond ruimte is voor winkels, met name aan de zijde van Kerkstraat (van de Oude Vest naar de Mols Parking). Die winkels komen dan tegenover de Houtmarktpassage te liggen, die eveneens wordt herontwikkeld.