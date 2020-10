Verkoop NAC-kalenders ‘ontploft’

Verdachte van ‘aanslag’ met auto op cafébezoe­kers Rijsbergen zat in België

5 oktober RIJSBERGEN - De 23-jarige man die wordt verdacht van het inrijden op cafébezoekers in Rijsbergen blijkt te zijn aangehouden in België. Hij zit daar in afwachting van zijn overlevering aan Nederland in de cel. Dat zegt het Openbaar Ministerie in Breda.