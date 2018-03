Verkiezingen in Alphen-Chaam: 'We luisteren echt wel naar de kiezer'

ALPHEN- CHAAM - Levensgevaarlijk. En 'de politiek' in Alphen-Chaam doet er niks aan. Schone schijn in verkiezingstijd en ondertussen lopen scholieren het risico ondersteboven gereden te worden. Zegt een kiezer.

Breek Riet Verkuijlen (74) de bek niet open. Zij woont aan de Anneville-laan en ziet het voor de deur. Tientallen scholieren, vooral uit Chaam, die dagelijks via deze smalle weg van en naar hun middelbare school in Breda fietsen. Auto's die elkaar maar net kunnen passeren, en dat vaak harder doen dan de toegestane 60 kilometer per uur.

Quote Politiek gaat hier alleen over varkens, koeien, kippen en geiten Riet Verkuijlen, bezorgde kiezer

Kritiek

,,Maar de politiek interesseert het niet. Dit is een soort niemandsland. Moeten er eerst doden vallen voordat lokale politici écht wat ondernemen", fulmineert Riet. Vroeger in haar werkzame leven kinderpsycholoog, nu al heel wat jaren ook oma.

Ze probeerde het naar eigen zeggen al vóór de vorige gemeenteraadsverkiezingen bij de vijf partijen die de politiek in Alphen-Chaam rijk is. En nu weer. Schriftelijk, telefonisch, persoonlijk.

,,Maar je hoort niks terug of alleen algemeenheden. We nemen het mee. Het heeft onze aandacht. Je leest er geen letter over in hun partijprogramma's, er wordt tijdens debatten niet over gesproken. Het gaat in deze omgeving alleen maar over varkens, koeien, kippen en geiten."

De bult

De Anneville-laan is traditioneel buitengebied. Een wat bolle klinkerweg. Vanuit Ulvenhout komen de scholieren over de bult, de brug over de snelweg, vlak naast de beroemde A58-eik. Aan de Ulvenhoutse ofwel Bredase kant, waar aanzienlijk meer woningen staan, liggen veel verkeersdrempels. Aan de Alphen-Chaamse kant staan alleen snelheidsborden, een enkele spiegel bij een uitrit en zijn wat kruisingen verhoogd.

Quote Alleen algemeenheden. We nemen het mee. Het heeft onze aandacht. Riet Verkuijlen, bezorgde kiezer

,,Zestig kilometer is hier echt te hard. Je ziet voetgangers het vege lijf redden door in de berm te springen, je hoort auto's remmen als ze plots achter fietsers moeten blijven hangen. We hebben het over kinderen, vaak kletsend, zonder achterlicht. Soms dom, maar begrijpelijk. Het zijn kinderen", verzucht Verkuijlen.

'Doe iets'

Zij eist maatregelen van volksvertegenwoordigers. ,,Fietspaden of trottoirs aanleggen gaat niet, het is hier nu eenmaal te smal. Maar je kunt andere dingen doen. Dertig kilometer per uur, drempels, borden, toezicht, handhaven, bekeuren... Doe iets!"

,,Maar geen smoesjes meer. Ook niet op het gemeentehuis. Daar vertelde een ambtenaar dat ze misschien bij een reconstructie van de weg wat konden doen. 'Misschien over een jaar of tien' kreeg ik te horen."

Bloedlink

Bloedlink werd Riet toen GSU-raadslid Wil van den Brandt (zie elders op deze pagina, jb) onlangs bij haar aan de deur kwam luisteren en vroeg hoeveel ongelukken er de laatste jaren daadwerkelijk zijn gebeurd.

,,Ik was gelijk met die man! Alsof dat er toe doet. Het gaat erom dat je voorkomt dat er doden vallen. Enkele jaren geleden is dat gebeurd, verderop bij de kruising Chaamseweg-Geersbroekseweg. Pas daarna kwamen er maatregelen door de provincie. Wat zegt het lokaal bestuur als zoiets op deze gemeentelijk weg hier voorvalt? Het hád onze aandacht?"

