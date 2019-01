Verkiezingen Brabant: deze partijen doen mee

Vooral dure appartemen­ten boven nieuwe AH-supermarkt bij station Breda

7:30 BREDA - De 119 huurappartementen die boven de nieuwe Albert Heijn-supermarkt komen naast het station in Breda, vallen grotendeels in de dure huursector. Driekwart van de appartementen gaat meer dan 925 euro per maand kosten. Het andere kwart valt in het middeldure huursegment (710 tot 925 euro).