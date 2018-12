Verkeersveiligheidsactie rond Lunetstraat in Breda

Fietsers die zich keurig aan de regels houden en perfect verlicht door de donkere ochtend koersen worden daarbij ook niet vergeten. Zij mogen in een pop-up store 'verlichtingswinkel' een leuke gadget uitkiezen. Een fiets met een mankement kan terecht bij een mobiele fietsenmaker. Naast Adank is ook René Lazeroms bij de actie aanwezig; naast wethouder in Rucphen is hij ook verkeersveiligheidsambassadeur NUL verkeersdoden.

Gevaarlijk

Koen Willemsen is de eerste met verlichting. ,,Ik heb mijn licht altijd aan. Ik woon in het Ginneken en dan zie je regelmatig mensen zonder licht. Dat is gevaarlijk, vooral in die drukke straten.”

Wethouder Boaz Adank: ,,Het doel is 0, dit jaar staan we op 6 verkeersdoden. We kunnen het alleen preventief aanvliegen, dus doen we dit soort acties en gaan we naar scholen. Want ja, het zijn voornamelijk jongeren die slachtoffer worden. Er zijn in Breda geen plekken aanwijsbaar die een probleem vormen. Geen opvallend gevaarlijke plekken.”