Verkeersopstopping door aanrijding tussen twee auto's in Breda

Man (33) gaat in beroep voor poging tot moord op Haagdijk in Breda, maar krijgt hogere straf in plaats van lagere

12:29 BREDA - De 33-jarige Quincy, die samen met zijn broer Dwayne op 20 augustus 2016 in Breda probeerde de eigenaar van een telefoonwinkel te vermoorden, heeft in hoger beroep een hogere gevangenisstraf gekregen van het gerechtshof in Den Bosch. In plaats van negen jaar gevangenisstraf heeft hij nu tien jaar gekregen. Dat meldt het gerechtshof.