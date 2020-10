Verkeershufters doorn in het oog in mooi opgeknapte Molenstraat

ZUNDERT - Dat de Molenstraat er sinds de reconstructie piekfijn bij ligt, daar zijn de meesten het in Zundert over eens. Maar dat verkeer! Dat blijft toch een dingetje.

Het was de VVD die er een tijdje geleden met vragen over aan de bel trok bij het College. Nog altijd leven in de opgeknapte Molenstraat ergernissen over het verkeer.

Foutparkeerders, hardrijders

Zo denderen, ondanks een verbod, vrachtwagens en landbouwvoertuigen door de straat. Er wordt geparkeerd op plekken waar dat niet mag. Ook zijn er automobilisten die kennelijk niet weten dat er eenrichtingsverkeer is ingevoerd. Zij rijden de verkeerde kant op. En, tot slot: ,,Er wordt met name ‘s avonds en ‘s nachts veeeeel te hard gereden”, aldus de VVD.

Dat laatste beaamt Frank van de Klundert van de Ondernemersvereniging Zundert Centrum (OZC). ,,Let wel”, nuanceert hij: ,,We zijn heel tevreden over de reconstructie. Vroeger was het veel drukker. De Molenstraat is nu meer een verblijfsplek dan voorheen. Je ziet kinderen spelen, mensen praatjes maken.”

Maar: ,,Er is nog verbetering mogelijk. En inderdaad, Vooral die hardrijders die het, met name toen de terrassen er nog waren, leuk vinden om ‘s avonds en ‘s nachts met 80, 90 kilometer per uur door de straat te racen, zijn een doorn in het oog.”

Verkeerskundig onderzoek

De gemeente begrijpt dat. En is er volop mee bezig. Zo is inmiddels een verkeerskundig onderzoek gestart. Draden over de weg tellen het verkeer en brengen de snelheid in kaart. Op basis van de uitkomsten wordt straks gekeken of er, en welke, tijdelijke of permanente maatregelen kunnen worden getroffen om snelheid en verkeer terug te dringen.

Daarnaast wordt met de raad onderzocht of in de blauwe zone de tijdslimiet terug kan worden gebracht. Als er minder lang dan 2,5 uur kan worden geparkeerd, zijn er wellicht vaker plekken vrij. Tot slot zijn er dagelijks handhavers in de Molenstraat. Zij kunnen alleen geen 24/7 in de Molenstraat aanwezig zijn. Niet alle overtredingen zijn te voorkomen.