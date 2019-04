Verkeersexperts tasten in het duister over enorme toename van verkeersdoden in Brabant

De stijging van het aantal verkeersslachtoffers in Brabant is schrikbarend. Waar in 2017 nog 98 mensen het leven lieten bij een verkeersongeluk, waren dat er 150 in 2018. Dat is een stijging van 53 procent, blijkt uit cijfers van het CBS.

In Nederland kwamen vorig jaar 678 mensen om in het verkeer. Dat zijn 65 verkeersdoden meer dan in 2017, een stijging van 11 procent. Dat is de grootste toename sinds 1989. Veilig Verkeer Nederland spreekt van 'een forse dreun voor de verkeersveiligheid' en noemt het 'diep triest voor wie het overkomt'.

Brabant scoort het slechtst van alle provincies: van 98 naar 150 doden. Dat baart verkeersgedeputeerde Christophe van der Maat grote zorgen. ,,Bij het horen van het getal 150 schieten alle treurige verhalen van de slachtoffers door mij heen. Ik baal enorm. Hier word je verdrietig van, zeker als je bedenkt wat wij aan verkeersveiligheid doen.''

Verkeersexperts kunnen niet verklaren waarom het aantal doden juist in Brabant zo sterk stijgt. Wel valt op dat in deze provincie meerdere ongelukken gebeurden met relatief veel slachtoffers. In Helmond kwamen in één klap vijf inzittenden om bij een crash met een bestelbusje. Een ongeval met een stint in Oss kostte vier kinderen het leven.

Quote Hier word je verdrietig van, zeker als je bedenkt wat wij aan verkeers­vei­lig­heid doen Verkeersgedeputeerde Christophe van der Maat

De provincie begon zeven jaar geleden met de campagne 'Brabant gaat voor NUL verkeersdoden'. Daarmee willen provincie, gemeenten, politie, scholen en organisaties weggebruikers bewuster maken van hun eigen rol in het verkeer. Desondanks neemt het aantal verkeersslachtoffers in Brabant toe. In 2013 waren het er 81.

‘Dodenwegen’

Het kabinet heeft een plan klaarliggen om de verkeersveiligheid de komende jaren met landelijke en lokale maatregelen te verbeteren. Zo trok verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen vorig jaar 50 miljoen euro uit om 'dodenwegen' veiliger te maken. Maar volgens verkeersexperts moet er véél meer geld bij.

Directeur Peter van der Knaap van SWOV, de belangrijkste adviseur van het kabinet op het gebied van verkeersveiligheid, wil dat het kabinet daarvoor een deel van het miljardenoverschot op de begroting gebruikt.

Quote Op 50-kilometer­we­gen moeten aparte fietspaden komen en bermen op provincia­le wegen en rijkswegen moeten veiliger Peter van der Knaap van SWOV

,,De komende dertig jaar moeten we denken aan 15 miljard euro.'' Daarmee wil de adviseur wegen beter inrichten en meer handhaven. ,,Elk jaar vallen er tientallen doden in 30-kilometerzones, omdat deze niet goed zijn ingericht en automobilisten er structureel te hard rijden. Op 50-kilometerwegen moeten aparte fietspaden komen en bermen op provinciale wegen en rijkswegen moeten veiliger.''