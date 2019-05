Verkeersdeskundige over doorrijden na een aanrijding: ‘Mensen beseffen later pas wat ze hebben gedaan’

,,Dan kiezen zij ervoor om weg te rijden en beseffen ze later pas wat ze hebben gedaan", meldt Spee tijdens De Ochtend Show to go van AD. Maar dat is volgens Spee niet altijd de reden. ,,Het kan ook zo zijn dat automobilisten van tevoren iets hebben gedaan en hiervoor op de vlucht zijn. Als er dan een aanrijding plaatsvindt willen ze ook hier van wegrijden zodat ze niet gevonden kunnen worden.”

Drie keer per dag

Jelle Smits, woordvoerder van Waarborgfonds Motorverkeer, laat weten dat het vaak voor komt dat bestuurders doorrijden na een ongeval. ,,We hebben zo'n drie keer per dag te maken met dit fenomeen. Het gaat dan niet altijd om zwaar letsel, maar ook om lichte aanrijdingen."

De 79-jarige vrouw die zondagavond werd aangereden in Breda, is dinsdag geopereerd in het Erasmus MC in Rotterdam. Haar dochter Anette doet nogmaals een oproep aan de doorrijder. ,,Meld je gewoon zo snel mogelijk. Het is onacceptabel wat je nu doet. Het moet voor jou ook verschrikkelijk zijn. Iedere dag duurt voor ons te lang, we willen weten wie je bent.”