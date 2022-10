Verkeerscursus voor peuters: ‘Ze zijn copycats: loop jij door rood, doen zij dat ook’

Hoe het grote Zwitserse talent en ex-NAC’er Johan Vonlanthen na een gemist vliegtuig ‘uit de flow’ raakte bij PSV

Een half leven geleden was Johan Vonlanthen (36) in de voetballerij ‘hot’. Voor zijn stap naar PSV in 2003 gold de Zwitser als een groot talent, iets wat hij op het EK van 2004 bevestigde. Daar ging Vonlanthen als 18-jarige de boeken in als jongste doelpuntenmaker op het Europese toernooi. ,,Daarna had ik het bij PSV moeten waarmaken, maar in plaats daarvan miste ik een vliegtuig en ging het minder.”

