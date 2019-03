Verkeer Haagweg: moeten er nou drempels komen of niet?

BREDA - Omwonenden van de Haagweg in Breda strijden met elkaar over de vraag of deze straat verkeersluw moet worden gemaakt, of dat alles bij het oude moet blijven. De laatste groep ziet niks in de aanleg van drempels en is al tevreden wanneer er een snelheidscamera wordt opgehangen.

Dat blijkt uit een brief die een groep bewoners en ondernemers naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Dat schrijven is een reactie op een brief van een andere groep Bredanaars die in actie is gekomen nadat duidelijk is geworden dat er op de plaats van de voormalige Jumbo-supermarkt woningen verrijzen.

‘Rommelig en overzichtelijk’

Maas Jacobs Vastgoed heeft in 2016 het plan gelanceerd om op deze locatie het project Haag 5 verder uit te breiden. Eind vorig jaar liet het college weten wel iets te voelen voor de plannen. De projectontwikkelaar loopt namelijk rond met het idee om dit deel van Breda, dat nu nog te boek staat als ‘rommelig en overzichtelijk’, om te bouwen tot een nieuwe woonwijk. Daar worden bijvoorbeeld ook de schoolgebouwen van De Rooi Pannen aan de Tuinzigtlaan bij betrokken.

Rekening houden met drempels

Het stadsbestuur is akkoord gegaan met het plan van Maas Jacobs, onder meer omdat de verkeersdruk niet zo groot zal zijn als in de tijd dat de Jumbo-supermarkt er nog een vestiging had. En daar is een aantal bewoners het niet mee eens. In december lieten ze het college weten dat de verkeersdruk op de Haagweg de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen. En dat terwijl al het verkeer van en naar de nieuwe woningen in de toekomst ook gebruik moet maken van deze doorgaande weg. Daarom zou er volgens deze bewoners een nieuw verkeerscirculatieplan opgesteld moeten worden. Daarbij zou ook rekening moeten worden gehouden met de aanleg van drempels.

Quote Graag willen we de huidige situatie voort laten bestaan. Bewoners en ondernemers Haagweg