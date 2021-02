Verkeer en hoogbouw grootste drempels voor nieuwe megawijk Beeks Buiten

Zorgen over carnaval: plannen voor illegale feestjes

2 februari BREDA/VELDHOVEN - De Brabantse Carnavals Federatie maakt zich zorgen over carnavalsvierders die niet meer te houden zijn. ,,We horen allerlei signalen. Bijvoorbeeld over mensen die op zoek zijn naar een schuur op het platteland voor een feestje”, zegt voorzitter Rob van de Laar.