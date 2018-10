Verhuizing SC Hoge Vucht naar Advendo op lange baan geschoven

BREDA - De verhuizing van de Bredase voetbalclub SC Hoge Vught naar het complex van Advendo is op de lange baan geschoven. Aanvankelijk zouden de verenigingen vorig jaar al samen gebruik gaan maken van 't Kadijkje, zoals het sportpark in Breda-Noord heet. Het ziet er echter naar uit dat de verhuizing voorlopig niet plaatsvindt.

Hoge Vucht - het vroegere Barça - deelt nu nog een complex met de Bredase Rugby Club, eveneens in Breda-Noord. Omdat de rugbyclub erg hard is gegroeid, is er dringend behoefte aan een tweede (volwaardig) rugbyveld.

Lang praten

De meest voor de hand liggende oplossing is dat Hoge Vucht (circa 150 leden) plaats maakt en verhuist naar Advendo (300 leden). Op 't Kadijkje is immers voldoende ruimte voor de teams van beide clubs. De gemeente heeft daar vorig jaar na lang praten een akkoord over bereikt met de clubs. Eerst zou de verhuizing begin vorig seizoen plaatsvinden, later werd dat 1 januari 2018.

Tot op heden voetbalt Hoge Vucht echter nog steeds op het oude complex. "Wij hebben twee kleedkamers aangepast zodat ze hier kunnen komen trainen, maar we hebben nog niemand gezien," zegt voorzitter Peter van Nijnatten van Advendo. Voorzitter Hassan Lammou van Hoge Vucht beaamt dat. "Wij trainen daar nog niet omdat we anders op twee locaties zitten en dat is lastig."

Kantine

Dat Hoge Vucht nog niet is verhuisd, komt vooral omdat de eigen kantine op het Kadijkje die de gemeente de club in het vooruitzicht heeft gesteld er nog niet is. Die kantine was een voorwaarde van Hoge Vucht voor de verhuizing. "Er moet nog steeds begonnen worden met de bouw van de kantine en we weten niet wanneer dat gaat gebeuren," zegt Lammou.

Geen uitstel

Hoewel betrokken clubs in de veronderstelling zijn dat de verhuizing al had moeten plaatsvinden en dat dat eerder ook zo is gemeld vanuit de gemeente, meent wethouder Daan Quaars niet dat er sprake is van uitstel. "In mijn beleving zou de verhuizing met ingang van het seizoen 2019/2020 gebeuren," aldus Quaars. Hij heeft het dossier in juni overgenomen van wethouder Paul de Beer, die een ander portefeuille heeft gekregen.

Conflict KNVB

Volgens Quaars is het ontwerp van de kantine gereed en zou in principe snel met de bouw begonnen kunnen worden. Maar hij houdt een slag om de arm nu afgelopen week bekend werd dat Hoge Vucht een conflict met de KNVB heeft over achterstallige betalingen. De voetbalbond heeft daarom de wedstrijden van de club voorlopig uit het programma gehaald. Deze week is er een gesprek tussen de KNVB en Hoge Vucht. "Ik wacht de uitkomsten van dat gesprek af. Ik wil weten wat er aan de hand is voor we verder gaan," zegt Quaars.

Ontzien