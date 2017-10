Verhuizing dreigt voor basisschool Galder: 'Door dit besluit dreigen kinderen op straat te raken'

GALDER - De basisschool Iduna in Galder dreigt te moeten verhuizen. De kleinschalige onderwijsinstelling past niet in het bestemmingsplan van de gemeente. Met de petitie ' Zet de school Iduna niet met haar kinderen op straat ' probeert de school het college van B en W van Alphen-Chaam op andere gedachten te brengen.

,,Recentelijk hebben wij te horen gekregen dat onze school niet langer welkom is op de prachtige locatie in het buitengebied in Galder. B en W verbiedt ons te blijven op de plek, die juist zo geschikt is voor onze school”, schrijft de basisschool op haar website. De verbazing is groot en het verdriet eveneens. ,,We willen heel graag blijven op deze prachtige, rustgevende en heilzame plek", valt er te lezen.

Kleine school

Koen Eiting, vader van de negenjarige Jazz, is bestuurslid van Iduna;. ,,Het is een enorme verrassing”, vertelt hij. Er zitten twintig leerlingen op de ‘staatvrije’ school, dat wil zeggen: een onderwijsinstelling zonder subsidie van het ministerie van Onderwijs. Kleinschaligheid en natuur staan voorop op de school, die sinds 1 januari 2017 gevestigd is in een boerderij net voor Galder, nabij het Mastbos en de Galderse Meren.

Eiting: ,,Door dit besluit dreigen kinderen op straat te raken. We zijn enorm ontdaan. Onze zoon is ontzettend verbeterd sinds hij naar Iduna gaat. En nu hebben we opeens een paar weken of maanden om te verhuizen."

Verhuurder van het pand, Esther van Beek, vertelt dat er diverse huurders in de ruimte hebben gezeten. ,,Een fysiotherapeut, een mediator, en nu een school. Er zit een agrarische bestemming op het pand, maar dit wordt al twintig jaar gedoogd”, vertelt zij. In de nabije toekomst zou daar verandering in komen door de herinrichting van het Markdal. In ruil voor de ontwikkeling van nieuwe natuur in het gebied, zou de bestemming op het pand gewijzigd worden, schetst de verhuurder. ,,Dat proces was nog aan de gang. Nu wordt er ingegrepen met handhaving. Het doorkruist elkaar.”

Gemeenteraad

De boodschap van Eiting en Van Beek is eensgezind. ,,We gaan de dialoog graag aan met de gemeente”, zegt Van Beek. Eiting: ,,Een gesprek, want onze grootste wens is om deze warme plek te behouden. We hopen dat we er alsnog uit kunnen komen met de gemeente.” De gemeente Alphen-Chaam wil morgen op de zaak reageren.