Verhuizing brandweer Zundert blijkt duivels dilemma

ZUNDERT - Als de brandweerpost in Zundert van de Wernhoutseweg naar de Hofdreef verhuist, zoals het college wil, dan is de brandweer minder snel in Achtmaal en Wernhout dan nu. Maar, omdat er een ambulance wordt gestationeerd bij die nieuwe brandweerpost, is die hulpdienst juist weer sneller in die dorpen. Wat is beter? Een snelle brandweer of een rappe ambulance? Over dat duivelse dilemma boog de politiek zich dinsdagavond.

Het is een lastig verhaal. Zundert kan voor een relatief gunstig bedrag een nieuwe brandweerpost bouwen op de plek waar vroeger het politiebureau zat. Die vervangt het oude dat, door leeftijd, inmiddels wat krakkemikkig begint te worden. Bovendien kan bij die nieuwe post de ambulance worden geplaatst die nu nog in Rijsbergen is staat.

Treeport

Bijkomend voordeel is dat de nieuwe post vlak bij het nog te realiseren bedrijventerrein Treeport ligt. Dat maakt dat Treeport, om aan de wettelijke aanrijtijden te kunnen voldoen, geen eigen bemande brandweerpost hoeft te realiseren.

Tot zover de voordelen, want, zo bleek dinsdag tijdens de politieke Rondevergadering, aan de verhuizing kleven ook nadelen. De dorpsraad Wernhout sprak in bij de vergadering, die van Achtmaal schreef een brief. Allebei met de strekking: als de brandweer verhuist, verslechteren de aanrijtijden in hun dorpen.

Iets dat brandweercommandant Corné Hagenaars tijdens de Rondevergadering bevestigde. Waarbij hij nog op een bijkomend probleem wees: veel vrijwillige brandweermensen wonen in de omgeving van de huidige kazerne en kunnen daar in een vloek en zucht zijn. Na verhuizing wonen zij verder weg en doen er dus iets langer over om de kazerne te bereiken.

Ambulance

Maar Hagenaars liet ook wat anders zien. Per jaar rukt de brandweer gemiddeld vier keer uit naar Wernhout en drie keer naar Achtmaal. Dat is heel wat minder vaak dan de 130 keren dat er met grote prioriteit jaarlijks een ambulance naar Wernhout moet en de 60 keer dat de ziekenauto per jaar naar Achtmaal wordt geroepen.

Op dit moment is de gemiddelde aanrijtijd van de ambulance naar de twee kernen veel te lang. Die verbetert enorm als de ziekenauto straks niet in Rijsbergen, maar in Zundert staat. Het duurt dan wel wat langer voor een ambulance straks in Rijsbergen is. Maar, omdat er tegenwoordig een extra ziekenauto in Etten-Leur staat, zijn de aanrijtijden in Rijsbergen gegarandeerd.

Minuten

De meeste politici waren het er dan ook over eens: dat er een ambulance in Zundert komt is voor Achtmaal, Wernhout en dus ook Patersven, alleen maar goed. Maar de tragere brandweer is slecht. En al riep burgemeester Leny Poppe-de Looff nog zo luid dat het om slechts enkele minuten en geen uren ging, een groot deel van de politiek kon ze er niet mee overtuigen.