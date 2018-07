Verhuisbusje Bo-rent botst met auto op A58 bij Zegge, gewonde naar ziekenhuis

afscheidsboodschap Indy en Matti bedanken juf Denise van de Spoorzoe­ker in Breda op speciale manier

7:55 De vakantie is officieel begonnen op de basisscholen. Voor achtste-groepers betekent dat afscheid nemen van de school, van de juf of meester. Deze meiden uit groep 8 van de Spoorzoeker in Breda willen juf Denise Kerbush graag bedanken met deze tekst.