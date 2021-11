Verhouding man-vrouw uit balans: Volt doet niet meer mee in Breda

In september liet Volt al weten dat de pro-Europese partij verstek zou laten gaan in Tilburg, omdat de verhouding man-vrouw niet in balans was. Dat probleem doet zich nu ook voor in Breda.

Idealen

In een persbericht meldt Volt dat ‘de partij tevreden is met de kwaliteit van de individuele kandidaten in Breda, maar dat de lijst in zijn totaliteit niet staaft aan zijn idealen’.

Niet alleen zijn er te weinig vrouwen die voor Volt de raad in willen, de lijst is ook niet lang genoeg. ,,Gelet op de almaar stijgende lijn in de peilingen, willen we er voor zorgen dat we daadwerkelijk kunnen leveren wat de kiezer van hen vraagt’’, laat Volt Breburg weten, de organisatie waarin zowel de Tilburgse als Bredase afdeling onderdeel van uitmaken.

Enige invloed

Ook al kan Volt een of meerdere zetels in de raad van Breda wel vergeten, de partij denkt toch nog enige invloed op de lokale politiek te kunnen uitoefenen. Niet alleen zal er gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken in de raad, maar wordt er ook deelgenomen aan acties als klimaatmarsen en woonprotesten.