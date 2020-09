Verhalenverteller Rinie Maas is niet te stoppen en verkocht al 100.000 boeken

BREDA - Dat zijn Wikipedia-pagina groter is dan die van Lodewijk Napoleon is Princenhaagse bluf. Toch is de bibliografie van Rinie Maas (72) indrukwekkend te noemen. Op 3 oktober presenteert hij zijn 27e (!) boek: ‘Het Dorpsleven - Princenhage 1920-2020’.

Maas is onbedoeld misschien een trendsetter geweest. Wat hij al jaren presteert, zie je steeds meer mensen doen. Het verwezenlijken van hun droom: een eigen boek uitbrengen.

Onafhankelijk

,,Iedereen is schrijver geworden. Door Facebook. Maar dan ben je nog geen auteur, dat is wat anders. Ze schrijven over hun levenservaringen, hun scheidingen. Dat willen ze delen en brengen het uit bij zo’n print-on-demand-uitgever. Ik vind dat ik wel een klasse hoger zit. Ik ben een onafhankelijk geschiedkundig verhalenverteller.”

Kees Rijvers

Zijn nieuwste boek telt 78 korte verhalen over mensen en gebeurtenissen uit het dorp, waar hij via Prinsenbeek en Breda in 1973 belandde. Als extra bijzondere hoofdstukken noemt hij dat over zijn voetbalheld Kees Rijvers. Over wielericoon Cees Pellenaars . En over de winkel van Jan Bachman. ,,Dat was een echte winkel van Sinkel.”

Quote Je moet je omringen met mensen die in zekere zin beter zijn Rinie Maas

De verhalen lopen kris-kras door elkaar en stammen soms ook van vóór 1920. Ach, als Maas maar kan vertellen, dan is hij niet te stoppen. ,,Het moet wel kloppen, maar ik heb een hekel aan het natrekken van jaartallen en feiten. En ik typ zonder me druk te maken over grammatica. Je moet je omringen met mensen die in zekere zin beter zijn. Zo heb ik al jaren Janus Jochems als trouwe redacteur die mijn verhalen redigeert.”

Felix Timmermans

Hij voelt zich verwant met auteurs van weleer. ,,Niet van die moderne, daar vind ik geen mieter aan. Ik kan enorm genieten van Vlamingen als Felix Timmermans, Ernest Claes en Stijn Streuvels. Zoals zij schreven, dat kan ik niet. Geniaal. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het goed is wat ik doe. De uitgevers weten me te vinden en de verkoopcijfers bewijzen het. Gemiddeld tussen de 3.000 en 4.000 exemplaren per boek, meer dan 100.000 in totaal.”

Quote Schrijven houdt me in vorm. Ik doe het iedere ochtend van 9 tot 11 uur Rinie Maas

Begonnen als loopjongen bij De Stem werkte Maas later bij Het Stadsblad en schreef hij 26 jaar een rubriek in Bredase Bode. Een inmiddels professioneel boekenschrijver wil de pensionado zich niet noemen. ,,Dat zou te pretentieus zijn. Het is een uit de hand gelopen hobby. Arie Roobol, de initiator en sponsor van mijn boek, zei tegen me: ‘Je kunt zien dat je dit voor je ontspanning doet.’ Zo is het. Schrijven houdt me in vorm. Ik doe het iedere ochtend van 9 tot 11 uur. ’s Middags komen mijn kleinkinderen. Ik heb er drie, en twee dochters. Die komen bij mij op de eerste plaats.”

‘Het Dorpsleven’, door Rinie Maas – Vanaf 5 oktober in de winkels, 20 euro.