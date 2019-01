Verhalenbundel Tony Dirne: een mooi tijdsbeeld met potlood

Het heeft de jeugdig ogende tachtiger en zijn vrouw Josée wel veel moeite gekost. Dirne: “Het was bijna genant, ik ben persoonlijk bij allerlei uitgevers langs gegaan. Gewoon aanbellen: ‘Hallo ik ben Tony Dirne, één van de beste jonge schrijvers.’ Niemand had interesse. Uitgevers zien commercie in boeken van bekende landgenoten die hun leven verwoest hebben. Kieft, Thomas Dekker. Dat verkoopt. Maar met een vrolijke Brabander, die ook ellende badinerend weet te benaderen, wilden ze niets te maken hebben. Eén uitgever zei: ‘je bent misschien wel beroemd in kleine kring, maar niet bekend in het hele land.’”