BREDA - De gemeente Breda heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een Turkse moskee in wijk wisselaar. Een mijlpaal voor de Turks Islamitische Stichting Breda. Maar B en W zetten wel strak in op overleg met de buurt en 'partijen'.

Want er leven, aldus een Breda Bericht dat onlangs is verspreid, nog wel de nodige vragen onder de wijkbewoners. Dat bleek wel tijdens een laatste informatieavond op 13 september in het voormalige politiepand aan de Vlaanderenstraat, dat verbouwd wordt tot Turks multicultureel centrum, met ernaast een moskee voor 300 bezoekers en minaret. Mensen zijn bezorgd over parkeren, groen, geluid en gebruik van het complex. Sommige bewoners uitten die avond ook zorgen over de Islam.

Prettig wonen

Het college: ,,De gemeente benadrukt dat Breda een stad wil zijn voor iedereen, waar het prettig wonen en leven is.'' De gemeente wil samen met de Turkse stichting, wijkraad Breda-Noord, woningcorporatie Laurentius en basisschool de Wisselaar in gesprek over waar het beter kan, ook als het gaat om de leefbaarheid en veiligheid. ,,Want het is belangrijk dat alle bewoners zich in hun wijk thuis (blijven) voelen.'' B en W nodigen bewoners uit zich aan te sluiten bij het overleg: ,,Om zoveel mogelijk zorgen weg te nemen.''

Meer ruimte

De Turkse stichting, die al bijna veertig jaar een gebedsruimte heeft in de Bouwerijstraat in de binnenstad, is al drie jaar bezig een bouwvergunning te krijgen. De Turkse gemeenschap in de stad snakt naar meer ruimte. De tekeningen gaan uit van 66 parkeerplaatsen op eigen terrein. B en W: ,,Voldoende voor normaal gebruik van het gebouw.'' Twee tot drie keer per jaar is er een wat groter evenement. De stichting moet dan zelf voor parkeerregelaars en eventueel ook voor extra parkeerplek zorgen.

Geen oproep

Wat geluid betreft: ,,Het bestuur van de stichting heeft herhaaldelijk bevestigd dat er geen oproep tot het gebed via luidsprekers gaat plaatsvinden. Hierover is toch nog onduidelijkheid ontstaan. De stichting laat weten dat te betreuren.''

De gemeente vertrouwt erop dat er voldoende aandacht is voor het groen op het terrein: ,,Wisselaar is een groene wijk en alle betrokkenen willen dat zoveel mogelijk behouden. De gemeente heeft afspraken gemaakt over hoe het water en een strook van vijf meter langs de oever beheerd kunnen worden.'' De omgevingsvergunning ligt ter inzage, tot en met 9 november kan er bezwaar worden gemaakt.