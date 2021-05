Vergeten groente

Tegenwoordig kom je deze mooie plant in heel Nederland verwilderd tegen. Niet enkel in natuurgebieden, maar zeker ook in tuinen en parken. De naam van de plant geeft meteen aan dat je die juist in het vroege voorjaar kunt vinden. Winterpostelein is namelijk goed bestand tegen de vorst. Je kunt de groente tegenkomen vanaf begin april tot aan juni. Daarna is ze verdwenen. De bladeren van winterpostelein staan bol van vitamine C, maar er zitten ook veel mineralen in, zoals calcium, magnesium, en ijzer.



Tijdens de goudkoorts in Amerika werd winterpostelein ingezet als belangrijke voedselbron tegen scheurbuik. Je kunt feitelijk zeggen dat het een tweede goud was voor die goudzoekers. Diverse Noord-Amerikaanse indianenstammen aten niet enkel de bladeren, maar ook de knollen en wortels.