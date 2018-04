Vergeldingsactie: rode trechterman in Willem II-kleuren geverfd

BWF-grondlegger Harry Voesenek uit Breda overleden

9:00 BREDA - Harry Voesenek, grondlegger van de Brabantse Wieler Federatie (BWF), is donderdag overleden. De Bredanaar is 91 jaar geworden. Voesenek was sinds de oprichting van de BWF in 1970 het gezicht van de bond die in West-Brabant wielerwedstrijden voor amateurs coördineert.