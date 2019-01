Vergeet Yolanthe. Mikky Kiemeney is de nieuwe voetbaldiva aan de top

Taxichauf­feur aangehou­den na aanrijden fietser (25) in Breda, slachtof­fer geopereerd

12:39 BREDA - De fietser die in de nacht van vrijdag op zaterdag werd aangereden in Breda, is een 25-jarige man uit diezelfde stad. Hij is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht en aldaar geopereerd. De taxichauffeur die hem aanreed, een 27-jarige Bredanaar, is na overleg met de Officier van Justitie aangehouden. Hij was niet onder invloed.