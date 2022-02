Vergeefse hoop op die ene uitzonderlijke trein die de ochtend na de storm toch niet rijdt

En zo zit ze rond 10.00 uur aan één van de picknicktafeltjes in de stationshal. Een bekertje koffie in de ene hand, haar telefoon in de ander. ,,Kijk", scrolt ze over het beeldscherm: ,,Volgens de website van 9292 rijdt er af en toe nog een trein. Maar volgens die van de NS niet.” Sterker, hoort ze opeens een omroepster melden: ,,Er rijden voorlopig zeker geen treinen.” Even lacht Estrella: ,,Dat woordje ‘zeker’ doet het ‘m.” Tja, dan maar niet naar haar werk in Rotterdam. ,,Overmacht.”