Verenigingen Bavel luiden noodklok: ‘Kies voor nieuwbouw multifunctionele accommodatie’

BAVEL – Het rijke verenigingsleven in Bavel is in gevaar, stelt Ben Vaesen, voorzitter van Harmonie St. Caecilia. ,,Twee jaar terug is dit probleem al bij de gemeente onder de aandacht gebracht. Nu ligt er een rapport met daarin vier uitgewerkte scenario’s. De behoefte aan een structurele oplossing is groot. Nieuwbouw is wat ons betreft de enige juiste keuze. Alleen dan biedt je alle verenigingen in het dorp een oplossing voor de toekomst.”