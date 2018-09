Vereniging Verkeersslachtoffers pleit voor meldplicht monumentjes langs wegen

UPDATE + VIDEO Asbest komt vrij bij brandende garage­boxen Breda: 'Ligt verspreid in 50 achtertui­nen woonwijk'

31 augustus BREDA - Bij de brand in de twee garageboxen in de woonwijk bij de Haagse Beemden in Breda is asbest vrijgekomen. ,,Dat ligt nu in asdeeltjes verspreid in achtertuinen van de huizen", laat de Veiligheidsregio weten.