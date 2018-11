Vereniging Markdal pleit voor 'recroduct’ over A58

Dat plan opperde de Vereniging Markdal gisteravond tijdens de vergadering van de dorpsraad van Ulvenhout die voor het grootste deel in het teken stond van de verbreding van de snelweg van vier naar zes rijstroken. Het recroduct moet ervoor zorgen dat zowel dieren als fietsers en voetgangers de A58 over kunnen steken. Het zou in de plaats moeten komen van de huidige fietsonderdoorgang vlakbij de passage over de Mark, halverwege de knooppunten Galder en Sint-Annabosch.

Verbetering

Het platform Van A58 naar Beter, waarin onder meer dorpsraden en Vereniging Markdal zijn vertegenwoordigd, pleit al langer voor een ecologische verbetering van de situatie bij de Markpassage. Eerdere ideeën om de snelweg verdiept aan te leggen als deze toch wordt verbreed, werden door Rijkswaterstaat afgeschoten. Vandaar dat het platform op alternatieven broedde en nu heeft gekeken naar plannen voor een recroduct over de Midden-Brabantweg tussen Waalwijk en Tilburg. “Dat zou ook voor het Markdal-gebied bij de A58 een hele verbetering zijn”, stelt Ton Kroes van de Vereniging Markdal vast.

Zorg

De verbreding van de A58 tussen de knooppunten Galder en Sint-Annabosch en de wijze waarop de plannen gestalte krijgen, veroorzaakt de nodige hoofdpijn bij de dorpsraden van Ulvenhout en Bavel, zo bleek gisteravond nog maar eens. Voorzitter John Vester van de Ulvenhoutse raad: “We praten al heel lang met Rijkswaterstaat, sinds 2014. Maar als we zien waar we telkens op uitkomen, is dat heel weinig. Dat is onze zorg.” En zijn collega Toine van Es van Bavel: “Er moet niet alleen geld zijn voor de weg, maar ook voor verbetering van de omgeving.”

Want hoe zit het bijvoorbeeld met de beoogde fly-over bij Sint-Annabosch die het verkeer vanuit Galder in de richting van de A27 naar Utrecht leidt? Zorgt die voor extra geluidsbelasting en fijnstof? Vragen waarop de dorpsraden nog lang geen duidelijk antwoord op hebben. Vandaar ook dat ze het bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD opdracht willen geven om onderzoek te doen naar de effecten van toekomstige aanpassingen bij Sint-Annabosch.

Definitief