Vereniging Markdal kijkt naar passages: ‘Kanoën op hoofdloop Mark moet mogelijk blijven’

BREDA – De Vereniging Markdal en waterschap Brabantse Delta zoeken een uitweg voor het kanovaren op de Mark. Er wordt gekeken of het mogelijk is om kanopassages te maken in nieuw aan te leggen stroomdammen in de hoofdloop. Voor de kanovaarders kan dat een oplossing zijn.

Met de herinrichting van het Markdal, die volgend jaar bij Galder begint en dan in eropvolgende jaren richting de stad gaat, worden er in de hoofdloop tien stroomdammen gemaakt. Die zijn nodig om stroming te krijgen in acht kilometer aan nieuwe meanders. Maar die stroomdammen zijn een belemmering voor het kanoën.

In de rivier, niet in de meanders

De Vereniging Markdal, zo laat woordvoerder Chanan Hornstra weten, gaat met de uitvoerder kijken naar technische ingrepen in de stroomdammen, zodat kano’s er toch doorheen kunnen blijven varen. Kanovaren in de nieuwe meanders kan niet, de grondeigenaren zien dat niet zitten in verband met de nieuwe en kwetsbare natuur die wordt aangelegd. De kanovaarders zijn bijgepraat door de vereniging over het voornemen.

Gerard van der Heijden van Kanovereniging Breda, die eerder met partners, ook uit Vlaanderen, een brandbrief schreef richting de vereniging en waterschap Brabantse Delta, is blij met de oplossing. ,,Dat zou perfect zijn, op zich heel goed. Maar dan moet het wel zo zijn dat het niet elke keer weer in- en uitstappen is. We hebben in overleg met de vereniging ook aangegeven dat passages op zich niet moeilijk zijn aan te brengen.”

Ruim 800 handtekeningen

Of de petitie van de kanovaarders nu uit de lucht gaat, Van der Heijden: ,,Zolang er nog geen definitief uitsluitsel is, blijft de petitie staan. We zitten nu op ruim 800 handtekeningen.” De kanovereniging had eerder samen met onder meer de Toeristische Kano Bond Nederland en de Vlaamse Kano en Kajak Federatie (VKKF) haar zorgen geuit richting de vereniging en waterschap Brabantse Delta.

Het traject Breda-Hoostraten wordt al lang bevaren door kano’s, op ‘natuurvriendelijke’ manier, stellen ze. Er zijn nooit klachten over gekomen. Sterker, in het verleden is door beide landen zelfs geïnvesteerd in kanosteigers. De hoofdloop, die ter hoogte van de stuwen Bieberg, Reeptiend en Blauwe kamer al onderbroken wordt, moet wat de kanoliefhebbers betreft hoe dan ook bevaarbaar blijven.