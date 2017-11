Verdwijnt Terheijden achter een dijk?

TERHEIJDEN - De dijken langs de Mark moeten steviger. Hoe? Daarover wil waterschap Brabantse Delta komend jaar in gesprek met bewoners, grondeigenaren en andere belanghebbenden. Begin 2019 moeten de mogelijkheden in kaart gebracht zijn.

Dat blijkt uit de informatieavond die het waterschap dinsdagavond organiseerde voor belanghebbenden. Geen stoel blijft leeg; veel mensen zijn bang dat de dijken zonder meer verhoogd worden.

Unieke waterkeringen

De waterkeringen in en rondom Terheijden zijn 'uniek in diversiteit', omdat ze zowel landelijk als voor wonen en recreatie zijn ingericht. Maar één ding hebben ze gemeen: ze zijn volgens de nieuwe normen vaak te laag. Ophoging lijkt vooralsnog de meest logische, maar ook de minst populaire oplossing. Alternatieven als rivierverruiming worden volgens sommige buurtbewoners te makkelijk aan de kant geschoven. Maar Brabantse Delta drukt de aanwezigen op het hart: zonder overleg wordt er niks besloten.

Wel moeten de dijken volgens projectleider Leon van Rijthoven tussen 0,5 en 1,2 meter omhoog. Voor die verhoging zijn meerdere variaties mogelijk. Factoren als wind en golfslag spelen daarin ook een rol. Het gebied moet daarvoor eerst goed in kaart gebracht worden. "Dat gaan we nu samen uitdokteren. We willen een robuust en duurzaam ontwerp waar we de komende vijftig jaar mee vooruit kunnen."

Nieuwe Verordening

Er is geen direct risico op natte voeten. De veranderingen hebben te maken met de nieuwe Verordening water Noord-Brabant uit 2009. Volgens die norm moet een dijk bestand zijn tegen de hoogste waterstand die eens in de honderd jaar voorkomt. Om hieraan te voldoen, is er een flinke taak weggelegd voor Brabantse Delta: het toetsen en verbeteren van een groot deel van de dijken en kaders langs de binnenwateren in West-Brabant. Die regionale keringen moeten in 2023 op orde zijn.

De gemeenten Etten-Leur en Halderberge zijn al aan de beurt geweest. Nu moet er een ontwerp gemaakt worden voor de verbetering van de overige 22 kilometer. Een groot deel daarvan valt onder de gemeente Drimmelen en is vooral in het bezit van particulieren. "We hebben dus te maken met veel aspecten en belangen", zegt van Rijthoven.