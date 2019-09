‘Verdwenen’ moordenaar van Bredase Danny (12) alsnog achter slot en grendel na uitlevering Colombia

SCHIPHOL - Een van de daders van de moord op de 12-jarige Danny Gubbels moet alsnog de bak in. Het gaat om een 37-jarige Brit die nog een straf van 20 jaar moest uitzitten. De dader, die sinds mei 2018 werd vastgehouden in Colombia, is woensdagochtend gearriveerd op Schiphol. Hij is daarna direct achter tralies gezet.

De man was een van de daders van een schietpartij op 14 juli 2010 in de Rijnauwenstraat in Breda. Daar liep het destijds helemaal uit de hand: een mislukte drugsdeal van de vader van slachtoffer Danny zou de aanleiding zijn geweest voor de schietpartij, maar dat is nooit helemaal duidelijk geworden. De ‘gevechtsunit’ wilde volgens het OM Danny’s vader J.G. een lesje leren. Hij zou door medefinanciers verantwoordelijk worden gehouden voor de diefstal van een partij van 400 kilo cocaïne.

Aanvankelijk werd de Brit in 2011 in Engeland aangehouden, op verdenking van moord en poging tot moord. Een jaar later werd hij echter weer vrijgesproken. Weer drie jaar later, in 2015, veroordeelde het gerechtshof hem tot 20 jaar cel. Tijdens de behandeling van het hoger beroep vertrok de man als een dief in de nacht. De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep, waarna de straf, in 2017, onherroepelijk werd.

Zoektocht

Om de man te achterhalen, zette FastNL, een speciaal team van politie en OM dat is belast met de opsporing van onherroeplijk veroordeelden, onder een andere naam getraceerd in Colombia. Daar zat hij sinds mei 2018 in uitleveringsdetentie. Nu, ruim anderhalf jaar later, is de man uitgeleverd aan Nederland.