Verduurzaming woningen IJpelaar leidt tot weerstand: ‘Als schoorsteen verdwijnt kan ik open haard niet meer aansteken’

Zelfs na fraaie hattrick voor NAC bleef Archil Arveladze met droeve ogen de wereld in kijken

16 mei NAC vecht de komende tijd voor promotie naar de eredivisie. Dat was 22 jaar geleden wel anders. In het voorjaar van 1999 bleven de ogen van Archil Arveladze zelfs na een hattrick droef de wereld in kijken. Want ook de bij de fans geliefde balkunstenaar uit Georgië kon bij NAC de degradatie naar de eerste divisie niet afwenden.