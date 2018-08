Verdunning op Bredase uitvaartmarkt noopt tot nieuw Huis van Afscheid

,,De uitvaartmarkt is de laatste jaren flink gegroeid met kleine ondernemers die drie of vier uitvaarten per maand verzorgen'', zegt Yvette Langbroek van het Huis van Afscheid, zoals het nieuwe centrum heet.

,,Omdat ze zelf geen ruimte hebben, sturen ze vaak op thuisopbaring. Met het Huis van Afscheid bieden we ze de ruimte om buiten huis de overledene op te baren, met de mogelijkheid om 24 uur per dag een bezoek te brengen.''

Kleurrijke afscheidskamers

In het Huis bevindt zich een verzorgingsruimte, een gekoelde ruimte, drie afscheidskamers die 24 uur per dag toegankelijk zijn voor familie en een flexkantoor voor ondernemers. Alle uitvaartverzorgers kunnen die ruimtes huren.

De dienstverlening van het Huis van Afscheid is breed en faciliteert zo'n beetje alle facetten in het proces van overlijden tot uitvaart. Van ophalen, verzorgen en opbaren in kleurrijke afscheidskamers, tot het vervoer naar een aula. Vanaf dit najaar moet dat vervoer overigens volledig elektrisch zijn.

Volledig scherm Een van de kleurrijke afscheidskamers in het Huis van Afscheid in Breda. © Het Huis van Afscheid

Logistieke voordelen

Het Huis van Afscheid staat op plek van de voormalige van de Bouwschool, op het terrein bij Zuylen. Niet toevallig, volgens de uitvaartonderneming: ,,Die nabijheid heeft grote logistieke voordelen in het traject. Nabestaanden herkennen het bovendien als een vertrouwde plek voor afscheid en herdenking.''

Het aantal uitvaartondernemingen zit al jaren in de lift. Dat heeft vooral te maken met een flinke groei van het aantal zelfstandigen. In het tweede kwartaal van 2018 telde het CBS 1.955 uitvaartbedrijven, waarvan 1.510 zzp'er is. Twee jaar eerder waren dat er nog 1.655 in totaal en 1.195 zelfstandig.

'Verdunning in de branche'

Exacte cijfers over de situatie in de regio Breda zijn openbaar beschikbaar. Maar volgens Langbroek is de stijgende trend ook hier zichtbaar. ,,Er is sprake van verdunning in de branche. Er zijn niet meer uitvaarten, maar mensen willen veel vaker een op maat gesneden afscheid. Waar eerst naar de grote organisaties werd gekeken, zijn het nu de kleinere zelfstandigen die veel meer in de behoefte springen.''

Ze vreest niet dat het drukker wordt in de aula's van het uitvaartcentrum van Zuylen, waarvan de grootste vorig jaar nog is uitgebreid. ,,Het aantal uitvaarten neemt niet ineens explosief toe, er is vooralsnog altijd plek.''