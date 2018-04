Verdiepte Nieuwe Mark stroomt al door Bredase binnenstad

Bredanaar (27) opgepakt nadat hij mobiele telefoon steelt

13:46 BREDA - Een 27-jarige Bredanaar is dinsdagavond op het Doctor Struyckenplein aangehouden. Hij was in het bezit van een gestolen mobiele telefoon. Het mobieltje was afgelopen weekend uit een auto gestolen die geparkeerd stond in de Bredase wijk Westerpark.