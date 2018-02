Verdere versnippering dreigt in Bredase politiek

Vijf partijen - meer niet - telde de Bredase gemeenteraad na de verkiezingen van 1990: CDA, PvdA, VVD, D66 en GroenLinks. Het waren overzichtelijke tijden. Inmiddels is de versnippering toegeslagen. Niet uitgesloten is dat na de komende verkiezingen (ruim) twee keer zoveel partijen in de raad komen.

Bij de verkiezingen op 21 maart doen in Breda dertien partijen mee. Dat is op zich niet zo veel, maar geen van de partijen is bij voorbaat kansloos. Elf van die dertien partijen zitten immers nu al in de raad. Overigens ging die raad in 2014 met negen partijen van start, maar gaandeweg vonden enkele afsplitsingen plaats.

Lokaal kan scoren

Zetels 2014 / huidige situatie

VVD 8 /8



D66 8 /8



CDA 6 /3



SP 6 /5



PvdA 4 /3



GroenLinks 3 /3



Breda 97 2 /1



Trots/Opa 1 /1



BOB 1 /1



Volkspartij Breda 0 /1



Volmondig JA 0 /2



Totaal 39 /39



Afgelopen raadsperiode zijn in Breda 6 raadsleden vertrokken bij hun partijen. Jamal Nouhi ruilde de PvdA in voor BOB. Basil Lemaire (CDA), Pauline Ruijs (Breda'97) en Jamal El Kadouri (SP) gingen samen verder in Volkspartij Breda. Peter Elbertse en Els Groeneweg stapten uit het CDA en richtten Volmondig JA op. Breda is altijd een stad geweest waar de landelijke partijen domineren. In 2014 ging slechts tien procent van de stemmen naar lokale deelnemers, waarvan alleen BOB (1 zetel) en Breda '97 (2 zetels) de kiesdrempel haalden. Het lokale smaldeel zou nu echter wel eens beter kunnen gaan scoren.

Wat gaan bijvoorbeeld de twee partijen doen die afgelopen periode zijn ontstaan als afsplitsing? Volkspartij Breda (dissidenten uit SP, CDA en Breda '97) heeft zelfs drie zetels in de raad. Die partij werd getrokken door Basil Lemaire, maar die is niet verkiesbaar en de vraag is of de overblijvers Jamal El Kadouri en Pauline Ruijs veel potten kunnen breken.

Kansrijker lijkt Volmondig JA. Dat is de partij van ex-CDA'ers Peter Elbertse en Els Groeneweg. Beiden hebben een aardige achterban in Breda en dat geldt ook voor een aantal (bekende) Bredanaars die op de de lijst staan.

De nieuwkomers

Er doen twee nieuwkomers mee. Voor de weinig bekende Bredase Stadspartij zal het moeilijk worden een zetel te halen. Maar van de andere kant is 1700 stemmen (die waren in 2014 nodig voor een zetel) geen onmogelijke opgave. De andere nieuwkomer, 50PLUS, maakt meer kans. Landelijk haalt die partij drie procent van de stemmen en dat zou in Breda één zetel opleveren. Die partij vist wel in dezelfde vijver als Trots/OPA (dat nu één zetel heeft), wat ook als gevolg zou kunnen hebben dat ze élkaar uit de raad houden.

BOB en Breda '97

Verder is er nog Breda '97 als lokale partij. Met een opgestapt raadslid en diverse wisselingen in de fractieleiding heeft die partij een hectische periode achter de rug. Maar gezien de achterban in de dorpen, moet er minstens één zetel in zitten. Dat geldt ook BOB van Cees van der Horst, die zich met een eigenzinnige campagne in de kijker speelt.

Afkeer landelijke partijen

Waar de lokale en/of kleinere partijen in Breda van kunnen profiteren, is de afkeer bij een deel van het electoraat van (oude) landelijke partijen. Geen van die partijen staat er in de landelijke peilingen echt florissant voor. Nu zijn die peilingen zeker niet één op één naar de lokale verkiezingen te vertalen, maar het zegt wel iets over de trend.

Grote middengroep

GroenLinks heeft vorig jaar een klapper gemaakt bij de landelijk verkiezingen maar die partij deed het in Breda vier geleden al goed met drie zetels. Heel veel meer zullen dat er niet worden. De PvdA zal alle zeilen bij moeten zetten om het verlies te beperken. Of SP en D66 - die beiden dik wonnen in 2014 - wederom pieken is twijfelachtig gezien de landelijke trend. Ook voor het CDA zal het lastig worden om het resultaat van 2014 te evenaren (gezien de peilingen, plus de concurrentie van Volmondig JA). De kans is groot dat alle deze landelijke partijen tussen de drie en zes zetels halen in Breda.

VVD kan uitlopen

Dat zou betekenen dat ondanks diverse schandalen de VVD (nu acht zetels) wel eens verder zou kunnen uitlopen. Die partij had in 2014 immers een dipje (ook al werd ze de grootste) én heeft betrekkelijk weinig concurrentie op rechts, want in Breda doen zowel PVV als Forum voor Democratie niet mee.

De vraag is waar de PVV/FvD-stemmen (landelijk 15 á 20 procent) gaan landen. Als ze al duidelijk ergens landen, want waar bij de landelijke verkiezingen driekwart van de Bredase kiezers gaat stemmen, neemt bij de lokale verkiezingen amper de helft die moeite.