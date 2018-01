Verder dan een 'taxipas' met carnaval komt Breda niet

Al bijna een jaar praten gemeente en branche over een verordening, waardoor in Breda (altijd) alleen chauffeurs zouden mogen rijden die over een Bredaas taxikeurmerk beschikken. Maar de partijen kunnen het niet eens worden over de voorwaarden voor keurmerk. "We beraden ons nu over hoe we verder moeten gaan met de verordening," aldus een woordvoerster van de gemeente.

Vrije markt

De taximarkt is in principe een vrije markt waardoor chauffeurs in het hele land kunnen opereren. Maar met een plaatselijke verordening kunnen er wel beperkingen gesteld worden, met name voor de opstapmarkt (taxistandplaatsen, en taxi's die mensen vanaf de openbare weg meenemen). Zo kan de gemeente een keurmerk verplicht stellen, dat chauffeurs alleen krijgen al ze bijvoorbeeld voldoen aan eisen op het het gebied van stratenkennis en klantvriendelijkheid.

Problemen

Over die eisen (en de kosten die met het keurmerk gepaard gaan) worden branche en gemeente het maar niet eens. "Ook wordt er voorbij gegaan aan kernproblemen zoals het aanpakken van de zwarte markt," vindt taxichauffeur Henk-Jan Albricht, die in de klankbordgroep zat die met de gemeente overlegt.

Albricht stapt nu uit de klankbordgroep. Ook met het Taxi Collectief, waar hij voorzitter was en dat uit een aantal taxichauffeurs bestaat, gaat hij stoppen. In Breda zijn taxiondernemers (veelal zelfstandigen) amper verenigd. De gemeente praat daarom met een klankbordgroep die bestaat uit enkele (wisselende) chauffeurs.

Buitenstaanders

Omdat het met de verordening niet wil vlotten, ligt de focus van de gemeente nu even op carnaval en jazzfestival, omdat dan veel chauffeurs van buiten Breda/Brabant een graantje mee proberen te pikken. De 'buitenstaanders' kunnen dat nog steeds doen, maar hebben voor die evenementen wel een taxipas nodig. Om die te krijgen moeten ze voor het aanvragen én het afhalen naar een loket in Breda komen, waar ze dan ook een vragenlijst moeten invullen.