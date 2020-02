Verdachten zaak diervoeder weer vrij

video Tientallen middelvin­gers naar jeugdige boa’s bij dodelijk ongeval: ‘Dagelijks uitgeschol­den’

10:16 MADE – Drugs, afval, vandalisme en verkeersoverlast. Het aantal meldingen is in zeven jaar verviervoudigd in de gemeente Drimmelen. Daarnaast neemt agressie richting handhavers toe. Boa’s Roy Lagendijk en Jaap van Leeuwen: ‘Vorig jaar kregen we 1.200 meldingen en werden we dagelijks vervloekt’