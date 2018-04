'Verdachten moordzaak-Soufian lopen ernstig risico op liquidatie'

Boek 'Avondje NAC' van Sjoerd Mossou verfilmd: première in mei

14:16 BREDA - Interviews, historische beelden en opnames die in Breda zijn gemaakt tijdens de laatste editie van NAC-Feyenoord. Dat zijn de ingrediënten van de documentaire 'Avondje NAC', die in mei in première gaat. De rode draad in de film vormt het gelijknamige boek van voetbaljournalist Sjoerd Mossou.