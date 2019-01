Verdachten moord Peet van der Linde praten één voor één

Eind vorig jaar bekende verdachte Corné R. na bijna twee jaar zwijgen eindelijk dat hij Peet van der Linde doodschoot. Bij de politie vertelde de Willebrorder uitgebreid over hoe en waarom hij in januari 2017 in de Lunetstraat in Breda de trekker overhaalde. Dat was een opwelling, vanwege een zakelijk conflict tussen de twee, zei hij.

Roethof wilde nog niet heel diep ingaan op de verklaring die J. gaat afleggen. ,,De verklaring houdt in dat hij in een auto heeft gereden, met z’n zwager (Corné R., PvK) naar een feestje en dat hij daar plotsklaps werd geconfronteerd met een vreselijke gebeurtenis.’' Roethof heeft ook gezegd dat J. liever had blijven zwijgen. ,,Het gaat toch om je familie.”

Undercoveragent

De verklaring zou haaks staan op wat J. eerder in Portugal tegen een undercoveragent heeft verteld. Het Openbaar Ministerie heeft mede door die verklaring het scenario opgesteld dat Piet S. uit Etten-Leur Van der Linde dood wilde. S. zou R. de opdracht hebben gegeven om de moord uit te voeren. J. zou in dat scenario de chauffeur zijn geweest. De Sprundelaar zegt nu dat hij tegen de geheim agenten alleen maar zou hebben gezegd dat er een verdenking was voor een opdracht tot moord, niet dat die er ook daadwerkelijk was.

Naadloos

Het lijkt er nu op dat de twee zwagers hun verhalen op elkaar afstemmen, hoewel ze natuurlijk ook beiden de waarheid kunnen spreken. Hun verklaringen passen in elk geval naadloos in elkaar. Bovendien leiden de verklaringen naar een bewezenverklaring van doodslag in plaats van de tenlastegelegde moord. In dat geval zou J. worden vrijgesproken en R. veroordeeld voor doodslag, waarop maximaal vijftien jaar celstraf staat in plaats van levenslang. Officier van justitie Eveline Smale lijkt de verklaringen van R. en J. niet te geloven: ,,We zien het spel dat gespeeld wordt. De chronologie is opvallend.”

Struikelblok

Belangrijk voor officieren Smale en Janne Kerkhofs is om helder te gaan krijgen wat het plan van Piet S. was. Dat moet overtuigend worden bewezen naar de rechtbank om tot een veroordeling van moord te komen. Belangrijk struikelblok voor de aanklagers is echter dat Piet S. tot nu ontkent. Een andere getuige heeft bovendien aantoonbaar gelogen. Kun je dan zijn verklaring dat S. opdracht gaf wel betrouwbaar vinden, vragen de raadslieden zich af.