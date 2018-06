Voor drie mannen uit Venlo en Roermond (26, 22 en 21 jaar) is de voorlopige hechtenis verlengd met 90 dagen. Dat geldt ook voor een 28-jarige vrouw uit Sittard. De raadkamer bepaalde dat de vijfde verdachte, 27-jarige uit Geleen, voor een periode van 30 dagen vast blijft zitten.

Kaan Safranti werd zondagavond 8 april doodgeschoten in een flat aan de Sandenburgstraat in Breda. Direct na de moord stelden bronnen uit het criminele circuit dat sprake was van een ripdeal, waarbij de daders geld of drugs hebben gestolen.