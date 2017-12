Verdachten Laurentius moeten van OM de cel in: 3,5 en 2,5 jaar geëist

De eis is gematigd door de lange tijd die het geduurd heeft voordat de zaak voor de rechter is gebracht. Verzwarend is dat de verdachten geen spijt hebben betoond. Het OM eist verder een boete van 125.000 euro tegen Wildhage BV van Snoeren en 100.000 euro tegen hem als persoon.

Hoofdrol

Volgens officier van justitie mr. Josien Pauwelussen speelde oud-directeur Vermeulen de hoofdrol in de vastgoedfraude. Hij zou managers en toezichthouders bewust hebben misleid door cruciale informatie over vastgoedtransacties achter te houden. "Vermeulen handelde niet volgens de regels", aldus de officier.

Zij wees erop dat Vermeulen geen haalbaarheidsonderzoek deed naar onder meer het woningbouwproject Brouwhof in de Bredase Spoorzone. Dat had hij wel moeten doen volgens Pauwelussen. Vermeulen zei eerder dat zo'n onderzoek in het geval van het project Brouwhof niet nodig was, omdat succes gegarandeerd zou zijn.

Zwaar weer

Laurentius kocht in december 2011 voor dit project grond en appartementsrechten van Wildhage voor een veel hogere prijs dan dat deze partij op dezelfde dag aan AM BV betaalde. "Wildhage handelde als een intermediair en deed verder niets voor de veel hogere prijs die Laurentius betaalde", aldus Pauwelussen. Ook had Laurentius, dat toen al in zwaar weer verkeerde, onder de koop uit kunnen komen als Vermeulen transparant had gewerkt.

Behalve deze deal staan de verdachten terecht voor nog drie verdachte transacties in Terneuzen en Sint Maartensdijk. Volgens het Openbaar Ministerie betaalde Laurentius telkens een onverklaarbaar hoge prijs. Wildhage cashte, terwijl deze partij zelf geen vermogen had om projecten cq vastgoed en/of grond te kopen. Het OM beweert dat Wildhage telkens 'ertussen werd geschoven' zonder zelf ook maar iets te doen.

Verdachte transacties

Bij de aankoop van een bouwproject in Terneuzen zou Laurentius ruim vier ton te veel hebben betaald aan Wildhage. Bij het Bredase project Brouwhof ging het om 1.6 miljoen euro. In totaal zou Laurentius 3.8 miljoen euro te veel hebben betaald aan Wildhage. In het onderzoeksdossier zitten negen verdachte transacties, maar in slechts vier gevallen is het tot bewijsvoering gekomen.

Het OM stelt dat Laurentius vooral door toedoen van Vermeulen voor een bedrag van 90 miljoen euro aan het infuus van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw belandde. De impact daarvan voor vooral de huurders is 'zeer groot'.

Integriteitsregels

Het OM rekent het Vermeulen zwaar aan dat hij alle interne integriteitsregels aan zijn laars lapte. Zo nam hij een schilderij met een waarde van 12.500 euro aan van de directeur van projectontwikkelaar Nieuwe Borg uit Roosteren. Daarnaast ziet het OM sterke aanwijzingen dat hij regelmatig contant geld aannam van Wildhage. Bij hem thuis vond de politie duizenden euro's aan contanten, voor een deel in een Rabo-envelop. De Rabo was de bank van Pierre Peeters. Een link is volgens het OM snel te leggen. Zeker omdat het tweetal had geluncht rond dezelfde tijd dat Peeters 12.500 euro opnam van zijn bank.

Als klap op de vuurpijl vond de recherche in de kruipruimte de woning van de broer van Vermeulen een koffer met zeven ton aan biljetten van 200 en 500 euro. De aanwijzingen zijn volgens het OM sterk dat het geld van criminele activiteiten afkomstig is. Zeker is dat het geld nooit aan de belasting werd opgegeven.