Verdachten flatmoord Breda blijven in de cel

BREDA - Bredanaars Azzedine A. en Anel B. (beiden 27) blijven allebei in de gevangenis op verdenking van moord op Soufian Zouagh in een flat aan de Roeselarestraat in Breda op 9 januari. De twee zijn nog altijd niet hersteld van hun val van het balkon van het appartement op het moment dat een arrestatieteam ze wilde arresteren.

Hun advocaten Menno Buntsma en Jan-Hein Kuijpers vroegen de rechtbank vrijdag daarom om vrijlating. Eventueel zelfs op voorwaarde van een borg van 30.000 euro, in het geval van A. A. is er het ergst aan toe. Hij zit als gevolg van de val nog altijd in een rolstoel. Er zijn complicaties opgetreden bij zijn operatie en in de gevangenis lijkt het lastig om een specialist te regelen. Daarom wilde Kuijpers hem vrij.

Specialist

De rechtbank oordeelde dat een specialist de verdachten moet onderzoeken. Daarna kan worden gekeken of ze eventueel buiten de gevangenis kunnen worden behandeld.

De politie stelde dat de twee verdachten van het balkon sprongen. De verdachten zeiden dat ze er met speciale munitie vanaf zijn geschoten.

Dievenpad

Na de arrestatie van A. en B. vond de politie het lichaam van de 25-jarige Bredanaar Soufian Zouagh. Die was met twee kogels door het hoofd doodgeschoten. De twee zijn meteen als verdachten aangemerkt. Zelf stellen ze dat ze het niet hebben gedaan.

Zij zouden op dievenpad zijn gegaan en toen onbekenden in de auto van Zouagh. hebben zien rijden. Ze namen de auto over en wilden die terugbrengen toen de politie achter hen aankwam, zeggen ze. Daarop vluchtten ze de flat in. Kuijpers: ,,Je gaat, met de politie in het kielzog, toch niet naar een huis waarvan je weet dat je vriend er dood ligt?''

Strafdossier

In de rechtbank in Breda werd vrijdag niet veel nieuws duidelijk over de zaak. Dat zal moeten gebeuren op 5 september. Dan is er weer een zitting. Dan is ook het strafdossier compleet en wordt nog gekeken of extra onderzoek nodig is.

Het slachtoffer zou vorig jaar zelf hebben geschoten op een man bij het Novotel.