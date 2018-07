Van P. is de vader van een van de eigenaren van papierverwerker Puijfelik, de neven Andries en Jaimy die geen verdachten zijn. De verdachte werkt in het Oosterhoutse familiebedrijf. Advocaat Wesley Welten bevestigt dat zijn cliënt 'in alle toonaarden ontkent' en dat hij zijn zwager Jack A. (59) uit Breda aanwijst als de man die hem erin heeft geluisd.



,,Jack had hem gevraagd of hij geïnteresseerd was om briketten te kopen. Mijn cliënt heeft gecheckt of daar handel in zat, onder meer bij Hornbach, en dat was het geval. Vervolgens heeft mijn cliënt zijn visitekaartje gegeven aan Jack en later kreeg mijn cliënt een e-mail van een bedrijf uit Ecuador dat de briketten kon leveren. Vervolgens is de koop tot stand gekomen. Achteraf bleek dat in de containers de cocaïne verstopt was. Mijn cliënt heeft dat nooit geweten'', zegt Welten.