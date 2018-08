Verdachten brute overval krantenbezorger Zundert hebben meer op hun kerfstok, foto's vrijgegeven

‘Familie­club’ FC Geeren haalt herinnerin­gen op

13:25 BREDA - De club ging in 2005 ter ziele. Toch is FC Geeren nog een begrip. Reden voor oud-lid Jack van Poppel om een reünie te organiseren. Op 8 september bij grand café De Koffiemolen, dat gerund wordt door Martin Clercx, die vijf jaar trainer was van De Geeren.