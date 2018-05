Verdachten aangehouden na overval op winkeltje bejaardentehuis Breda

Eis 5 maanden tegen Bredase 'fietsenhan­de­laar'

11:16 BREDA - De 44-jarige Bredanaar M.S. had 22 fietsen en twee scooters in zijn woning staan toen de politie op 9 november vorig jaar binnenstapte. Zelf zei hij dat hij 'een partij had opgekocht'. Hij kon zelfs een soort van administratie laten zien.