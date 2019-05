Verdachte van steekpartij station Breda vlucht rennend door stationshal, politie geeft beelden vrij

Op de beelden is te zien hoe de man wegrent door de stationshal, vlak nadat de steekpartij was gebeurd. Daarbij raakte de 23-jarige man uit Breda zwaargewond.

Bloedend

Donderdagavond om 18.52 uur kwam een melding binnen bij de alarmdiensten dat er een gewonde man in het station lag aan de noordzijde van het station. Verschillende hulpdiensten werden direct naar het station gestuurd. Medewerkers van de NS waren als eerste ter plaatse en verleenden eerste hulp. Een getuige meldde zich bij de toegesnelde agenten en verklaarde dat een man bloedend het station in was komen lopen en daar was gaan zitten. De melder had direct gebeld.